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«Экипаж предпринял две попытки на посадку»: озвучены новые подробности крушения самолета в Актау

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время брифинга рассказал о том, как происходило крушение самолета в Актау, передает корреспондент NUR.KZ.

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Он подчеркнул, что все предприятия авиаотрасли проявили себя на высоком профессиональном уровне, сработали четко, слаженно и своевременно.

«Первый сигнал поступил в 10.43 диспетчерам районного диспетчерского центра от диспетчера Ростовской зоны о воздушном судне “Эмбраер”, который уходил на запасной аэродром из города Грозный. После чего до захода на воздушное пространство в Казахстан у воздушного судна отказали системы управления, руль. Экипаж не имел возможности устойчиво удерживать курс и высоту. Диспетчер сообщил, что экипаж решил лететь на Актау. В 10.53 Ростов сообщил дополнительную информацию о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытию. Были оповещены все службы, пожарная команда. До входа в воздушное пространство все аварийные службы были готовы к приему самолета. В 11.02 экипаж установил связь с диспетчером вышки Актау. Диспетчер оказал все необходимые действия для посадки, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни взлетно-посадочной полосы. Экипаж предпринял две попытки на посадку на взлетно-посадочную полосу Актау, наблюдалось хаотичное изменение высоты и курса. В 11.28 была утеряна связь и воздушное судно допустило столкновение с землей. Сразу же выехали первыми спасатели аэропорта и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров», — сообщил Карабаев.