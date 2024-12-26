Пропускная способность на поврежденном подводном кабеле между Финляндией и Эстонией упала до 35%

Между Финляндией и Эстонией проложено два подводных кабеля электропередач: Estlink 1 проходит к западу от Хельсинки и Таллинна, а Estlink 2 проложен к востоку от обоих городов. В этом году Estlink 2 из-за аварии не работал с января по сентябрь, говорится в статье. Причиной аварии, по предварительным данным, стало внутреннее короткое замыкание кабеля. Его ремонт обошелся в 30 млн евро, причем во время ремонта цена на электроэнергию в Эстонии повысилась на 10%.