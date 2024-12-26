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Пропускная способность на поврежденном подводном кабеле между Финляндией и Эстонией упала до 35%

На Estlink 2, подводном электрокабеле, соединяющем Финляндию и Эстонию, в Рождество неожиданно произошел сбой. Хотя премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что отключение не повлияло на электроснабжение страны, доступная мощность между двумя странами упала до 358 мегаватт с проектной установленной мощности в 1106 мегаватт, пишет интернет-издание Tom’s Hardware.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Между Финляндией и Эстонией проложено два подводных кабеля электропередач: Estlink 1 проходит к западу от Хельсинки и Таллинна, а Estlink 2 проложен к востоку от обоих городов. В этом году Estlink 2 из-за аварии не работал с января по сентябрь, говорится в статье. Причиной аварии, по предварительным данным, стало внутреннее короткое замыкание кабеля. Его ремонт обошелся в 30 млн евро, причем во время ремонта цена на электроэнергию в Эстонии повысилась на 10%.

По данным финского национального энергооператора Fingrid, на момент рождественского инцидента из Финляндии в Эстонию поступало около 658 мегаватт электроэнергии. Теперь Estlink 2 не будет работать до конца 2024 года, предупредил Fingrid и пообещал назвать срок возобновления работы кабеля по мере появления новой информации.

Возможность саботажа исключать нельзя. Мы изучаем ситуацию и предоставим информацию, как только будет установлена ​​причина.

Арто Пахкин
операционный директор Fingrid

Эстонский оператор Elering признал факт инцидента, но пока не сообщил о каких-либо перебоях в электроснабжении. Страны Балтии, в том числе Эстония, обладают достаточными генерирующими и резервными мощностями, а также возможностями для импорта электроэнергии, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности.

Мы провели диагностические работы и измерения как на эстонской, так и на финской стороне и теперь занимаемся определением места повреждения кабеля.

Elering
эстонский оператор национальной системы передачи электроэнергии и природного газа

Elering назвал электрокабели Estlink 1 и Estlink 2 одними из самых надежных в регионе. В последнее время ситуация обострилась из-за подозрений в подрыве двух подводных интернет-кабелей, которые соединяют Финляндию и Швецию с остальной Европой.