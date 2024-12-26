На месте крушения самолета в Актау найдены два бортовых самописца

«Провели допросы пострадавших, работников наземной службы. Также устанавливаем всех очевидцев. Произведена выемка записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем», — сказал Ордабаев на брифинге (цитата по агентству «Казинформ»).
Для расшифровки черных ящиков будет создана комиссия по расследованию авиакатастрофы, сказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев. Завтра, 27 декабря, в Казахстан прибудут эксперты, представители производителя из Бразилии и авиаперевозчика из Азербайджана. «Когда все эти люди соберутся, они примут решения, как расшифровывать. Такой алгоритм», — сказал господин Ластаев.
Правоохранительные органы РФ и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, сообщил вице-премьер Канат Бозумбаев. По его словам, это требование Уголовно-процессуального кодекса Казахстана. Но представители России и Азербайджана будут допущены к расследованию авиапроисшествия.
Самолет Azerbaijan Airlines разбился накануне, 25 декабря, в Казахстане. Лайнер на подлете к столице Чечни развернулся и полетел в Актау из-за нештатной ситуации. На борту находились 67 человек. 38 погибли, включая 7 россиян.