На месте крушения самолета в Актау найдены два бортовых самописца

Для расшифровки черных ящиков будет создана комиссия по расследованию авиакатастрофы, сказал председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев. Завтра, 27 декабря, в Казахстан прибудут эксперты, представители производителя из Бразилии и авиаперевозчика из Азербайджана. «Когда все эти люди соберутся, они примут решения, как расшифровывать. Такой алгоритм», — сказал господин Ластаев.