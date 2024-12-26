Два казахстанских нефтяника погибли при крушении самолёта в Актау

Коллектив АО НК «КазМунайГаз» выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Актау, передаёт BaigeNews.kz."Со скорбью сообщаем, что в результате крушения воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines трагически погибли наши коллеги:
Бауыржан Джумагулов, работник ТОО «ОзенМунайСервис», помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО «ОзенМунайСервис» — дочернее предприятие КМГ; Сандибек Тулесинов, работник ТОО «МунайФилдСервис», инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО «МунайФилдСервис» — подрядная организация АО «Озенмунайгаз», — сообщили в КМГ.
Трагедия с лайнером произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.