Два казахстанских нефтяника погибли при крушении самолёта в Актау

Бауыржан Джумагулов, работник ТОО «ОзенМунайСервис», помощник бурильщика 4-го разряда. Бауыржан работал в компании с 2008 года и был преданным своей профессии. ТОО «ОзенМунайСервис» — дочернее предприятие КМГ; Сандибек Тулесинов, работник ТОО «МунайФилдСервис», инженер механического-энергетического отдела. Сандибек проработал в отрасли более 16 лет. ТОО «МунайФилдСервис» — подрядная организация АО «Озенмунайгаз», — сообщили в КМГ.