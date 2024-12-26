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На месте авиакатастрофы близ Актау нашли второй «черный ящик»

Первый обнаружили еще вчера.

Источник: Пресс-служба МЧС Казахстана

АЛМАТЫ, 26 дек — Sputnik. На месте авиакатастрофы самолета Азербайджанских авиалиний близ Актау спасатели обнаружили второй бортовой самописец, заявил транспортный прокурор Мангистауской области Абылайбек Ордабаев.

По его словам, практически завершен осмотр места происшествия — это более 4 тысяч кв.м. Проведены опросы пострадавших, работников наземной службы и установленных очевидцев.

Кроме того, вице-министр транспорта Талгат Ластаев сообщил, что в Казахстан в пятницу прибудут представители компании-производителя Embraer. Они кроме прочего помогут расшифровать данные обоих самописцев.

В среду 25 декабря близ Актау потерпел катастрофу самолет Азербайджанских авиалиний, который летел по маршруту Баку-Грозный. Погибли 38 человек, выжили 29 человек. Среди погибших один ребенок, двое детей госпитализировано.