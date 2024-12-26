В Башкирии до 10 января ввели особо противопожарный режим

В Башкирии введут особый противопожарный режим. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Марат Латыпов.
По его словам, особый режим будет действовать с 28 декабря до 10 января. На время его действия запрещается запускать салюты вне специальных площадок и разводить открытый огонь.
За нарушения режима грозят крупные штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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