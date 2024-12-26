В Ростове-на-Дону водителя осудили за ДТП с двумя погибшими

По данным следствия, в июле 2023 года мужчина ехал на грузовом автомобиле по улице Левобережной. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с попутной легковой машиной, которая от удара загорелась. Пассажир сгоревшей машины погиб на месте, а водитель через некоторое время скончалась в больнице.