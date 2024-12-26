В Ростове-на-Дону водителя осудили за ДТП с двумя погибшими

35-летнего жителя Ростова-на-Дону осудили за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
— Приговор вынесли в Кировском районном суде Ростова-на-Дону по статье «Нарушение правил дорожного движения» (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Подсудимый получил 2 года колонии-поселения. Также ему на 2 года запретили садиться за руль, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Известно, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
По данным следствия, в июле 2023 года мужчина ехал на грузовом автомобиле по улице Левобережной. В какой-то момент он потерял управление и столкнулся с попутной легковой машиной, которая от удара загорелась. Пассажир сгоревшей машины погиб на месте, а водитель через некоторое время скончалась в больнице.