Суд отправил сотрудников УФСИН Башкирии под домашний арест

В Уфе обвиняемым в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной заинтересованности, замглавы и начальнику финансово-экономического отдела УФСИН изменили меру пресечения.
Советский суд Уфы отправил фигурантов под домашний арест. Ранее они полностью признали свою вину.
По версии следствия, сотрудники УФСИН требовали от подчиненных передавать им премии.
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