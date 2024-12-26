Три человека погибли при падении автобуса в озеро в Норвегии

«По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения после того, как автобус съехал с трассы E10 в Вестеролене и оказался в воде», — говорится в материале.
Новость дополняется.
В Норвегии автобус с около 60 пассажирами вылетел с трассы в озеро, погибло три человека. Об этом сообщает местный телеканал NRK со ссылкой на заявление полиции.
«По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения после того, как автобус съехал с трассы E10 в Вестеролене и оказался в воде», — говорится в материале.
Новость дополняется.