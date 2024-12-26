Стоимость одного квадратного метра в новостройках Уфы увеличилась на 15%

Стало известно, как за год изменились цены на недвижимость в Уфе. По оценке специалистов портала «Мир квартир», цена одного квадратного метра в новостройках столицы выросли в стоимости на 15,1%. В среднем «квадрат» теперь стоит 166,7 тысяч рублей.