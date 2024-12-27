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В оперштабе Кубани разъяснили положения федерального уровня ЧС

В Краснодарском крае ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации после разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Оперштаб Кубани разъяснил значение нового статуса ЧС для жителей региона.

Источник: Коммерсантъ

Решение о введении федерального уровня ЧС принято главой МЧС России Александром Куренковым 26 декабря. С соответствующей просьбой к нему обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Изменение режима чрезвычайной ситуации позволит задействовать ресурсы федеральных органов власти и госкорпораций для очистки морской акватории. Краснодарский край и Крым в качестве пострадавших регионов получат финансирование из резервного фонда правительства РФ на восстановление экосистемы и помощь населению.

Разлив мазута произошел 15 декабря. В Керченском проливе столкнулись два танкера, перевозивших нефтепродукты. Спустя менее двух суток топливо достигло берегов Темрюкского района и Анапы.

За десять дней специалисты вывезли более 35 тыс. тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани. В мероприятии участвовали свыше 30 тыс. волонтеров, которые помогли спасти более 1,2 тыс. птиц.

экология