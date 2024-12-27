В оперштабе Кубани разъяснили положения федерального уровня ЧС

Изменение режима чрезвычайной ситуации позволит задействовать ресурсы федеральных органов власти и госкорпораций для очистки морской акватории. Краснодарский край и Крым в качестве пострадавших регионов получат финансирование из резервного фонда правительства РФ на восстановление экосистемы и помощь населению.