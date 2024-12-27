В оперштабе Кубани разъяснили положения федерального уровня ЧС

Решение о введении федерального уровня ЧС принято главой МЧС России Александром Куренковым 26 декабря. С соответствующей просьбой к нему обратился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Изменение режима чрезвычайной ситуации позволит задействовать ресурсы федеральных органов власти и госкорпораций для очистки морской акватории. Краснодарский край и Крым в качестве пострадавших регионов получат финансирование из резервного фонда правительства РФ на восстановление экосистемы и помощь населению.
Разлив мазута произошел 15 декабря. В Керченском проливе столкнулись два танкера, перевозивших нефтепродукты. Спустя менее двух суток топливо достигло берегов Темрюкского района и Анапы.
За десять дней специалисты вывезли более 35 тыс. тонн загрязненного грунта с пляжей Кубани. В мероприятии участвовали свыше 30 тыс. волонтеров, которые помогли спасти более 1,2 тыс. птиц.