Ушла из дома и не вернулась: в Уфе исчезла школьница

В Уфе пропала 14-летняя Арина Кузнецова. Об исчезновении школьницы сообщили волонтеры «БашРегионСпас» в социальных сетях.
Известно, что девочка ушла из дома сегодня, 26 декабря, но так и не вернулась. Когда самостоятельные поиски подростка не дали результата, семья обратилась за помощью к полицейским и волонтерам. Уточняется, что в день пропажи была обута лишь в домашние тапочки, также на Арине была черная летняя куртка и черные джинсы.
Если Вам известно местонахождение подростка, просьба звонить в 112 или 8−937−3−102−112.
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