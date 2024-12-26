Ушла из дома и не вернулась: в Уфе исчезла школьница

Известно, что девочка ушла из дома сегодня, 26 декабря, но так и не вернулась. Когда самостоятельные поиски подростка не дали результата, семья обратилась за помощью к полицейским и волонтерам. Уточняется, что в день пропажи была обута лишь в домашние тапочки, также на Арине была черная летняя куртка и черные джинсы.