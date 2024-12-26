Помощник капитана самолета ООН ранен в результате ударов Израиля по Йемену

«Помощник капитана самолета ООН был ранен после израильской агрессии в аэропорту, а двое сотрудников аэропорта погибли», — указано в Telegram-канале СМИ.
По данным телеканала, во время атаки израильской авиации в аэропорту находился директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Ранее 26 декабря издание The Time of Israel сообщало, что военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли серию массивных ударов по Йемену. Уточнялось, что были нанесены удары по авиабазе и аэропорту на севере Саны. Атака была также произведена на порт Ходейда на западе страны.
21 декабря сообщалось, что Йемен нанес удар по Тель-Авиву, в результате которого пострадали 30 человек. ЦАХАЛ начала расследование причин неудачи перехвата ракеты, запущенной со стороны Йемена.
До этого, 19 декабря, представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сари сообщил, что ракетные войска произвели атаку беспилотным летательным аппаратом по цели, расположенной в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что хуситы прекратят свои атаки в тот момент, когда прекратится агрессия Израиля в секторе Газа.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.