Аэропорт Нижнего Новгорода принял 13 самолетов, летевших в Москву

«Самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщила в 17:45 пресс-служба нижегородского авиаузла.
Там добавили, что был задержан и один рейс собственного расписания до Москвы. Остальные вылетали без задержек.
В 20:30 мск пресс-служба аэропорта сообщила, что восемь самолетов уже отправили в пункт назначения.
Напомним, в четверг Росавиация временно закрыла аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.