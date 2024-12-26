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Аэропорт Нижнего Новгорода принял 13 самолетов, летевших в Москву

В нижегородском международном аэропорту имени Чкалова сообщили, что вечером 26 декабря приняли 13 самолетов, направлявшихся в столицу.

Источник: Аргументы и факты

«Самолеты получают наземное обслуживание и готовятся к вылету. С пассажирами работают представители авиакомпаний», — сообщила в 17:45 пресс-служба нижегородского авиаузла.

Там добавили, что был задержан и один рейс собственного расписания до Москвы. Остальные вылетали без задержек.

В 20:30 мск пресс-служба аэропорта сообщила, что восемь самолетов уже отправили в пункт назначения.

Напомним, в четверг Росавиация временно закрыла аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и Калуга. Решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.