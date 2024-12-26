Странные предметы обнаружили на колесах поезда в Ростовской области

Пилоты российской авиакомпании «Азимут» рассказали о том, что в ходе посадки самолета на радарах возникли странные фантомные метки. В процессе снижения судна Airbus A330 его командир сообщил диспетчерам о возникновении на индикаторе трех меток неясного происхождения и их скорой пропаже. Отмечается, что прочих объектов в небе в этот момент не было.