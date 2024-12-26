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Странные предметы обнаружили на колесах поезда в Ростовской области

10 неизвестных предметов обнаружили примотанными к колесам локомотива на станции Сальск в Ростовской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщили в управлении транспорта МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Источник: РИА "Новости"

— В дежурную часть Сальского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что на колесных парах одного из локомотивов на станции Сальск обнаружено 10 посторонних предметов прямоугольной формы. На место незамедлительно прибыли следственно-оперативная группа и саперы, — сообщили в управлении МВД по округу; его цитирует ТАСС.

Работники не знали о происхождении предметов, в журнале учета отсутствовала запись об их установке. Сообщается, что в ходе дальнейшей проверки установили назначение обнаруженных предметов: они являются датчиками для замеров нового образца, проходившими настройку на локомотиве.

Пилоты российской авиакомпании «Азимут» рассказали о том, что в ходе посадки самолета на радарах возникли странные фантомные метки. В процессе снижения судна Airbus A330 его командир сообщил диспетчерам о возникновении на индикаторе трех меток неясного происхождения и их скорой пропаже. Отмечается, что прочих объектов в небе в этот момент не было.