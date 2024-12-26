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Россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Норвегии

Граждан России нет среди пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Норвегии. Об этом 26 декабря сообщили «Известиям» в генконсульстве РФ в Киркенесе.

Источник: РИА "Новости"

«По информации генерального консульства России в Киркенесе, полученной из норвежской полиции, российских граждан среди пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В этот же день стало известно, что в Норвегии рейсовый автобус вылетел с трассы в озеро, погибли три человека, четверо получили ранения. Уточнялось, что автобус упал в озеро Осватнет в муниципалитете Хадсель на архипелаге Вестеролен близ северо-западного побережья Норвегии. Всего в аварии пострадали 58 человек.

Кроме того, сообщалось, что пассажирами автобуса были как минимум восемь иностранцев. На место направлены спасательные группы. К помощи подключены соседние муниципалитеты.