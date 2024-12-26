Россияне не пострадали при ДТП с автобусом в Норвегии

В этот же день стало известно, что в Норвегии рейсовый автобус вылетел с трассы в озеро, погибли три человека, четверо получили ранения. Уточнялось, что автобус упал в озеро Осватнет в муниципалитете Хадсель на архипелаге Вестеролен близ северо-западного побережья Норвегии. Всего в аварии пострадали 58 человек.