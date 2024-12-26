Пьяный россиянин украл автомат с жевательной резинкой и бросил его на улице

С заявлением в правоохранительные органы обратилась курская предпринимательница, женщина сообщила, что из магазина был украден автомат с жевательной резинкой. Сотрудники полиции обошли территорию около торговой точки и нашли похищенное имущество на улице.
К краже оказался причастен ранее судимый 39-летний местный житель. Мужчина признался, что совершил преступление поздно вечером перед закрытием торговой точки. Зайдя в помещение, вынес автомат и скрылся. Свой поступок он объяснил действием спиртного. Предварительная сумма ущерба составила 50 тысяч рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
До этого сообщалось, что в Петроградском районе Петербурга задержали местного жителя, который устроил погром в магазине и заснул, упав на платья. Мужчина разбил стеклянную входную дверь, переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, выкрикивал имя «Валера», а затем уснул, упав на стойку с платьями. 41-летнего гражданина задержали. Сумма причиненного им ущерба устанавливается.