Пьяный россиянин украл автомат с жевательной резинкой и бросил его на улице

До этого сообщалось, что в Петроградском районе Петербурга задержали местного жителя, который устроил погром в магазине и заснул, упав на платья. Мужчина разбил стеклянную входную дверь, переворачивал мебель и стойки с женской одеждой, выкрикивал имя «Валера», а затем уснул, упав на стойку с платьями. 41-летнего гражданина задержали. Сумма причиненного им ущерба устанавливается.