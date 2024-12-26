«Сегодня в 17:04 (15:04 мск) на железнодорожном переезде станции Шадринск Южно-Уральской железной дороги водитель пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся снегоуборочным поездом. В результате ДТП пострадавших, схода и повреждения инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.
В Курганской области пассажирский автобус столкнулся с поездом
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажирский автобус столкнулся со снегоуборочным поездом на железнодорожном переезде станции Шадринск Курганской области. В результате происшествия никто не пострадал, сообщается в Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги.