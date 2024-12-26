В Курганской области пассажирский автобус столкнулся с поездом

«Сегодня в 17:04 (15:04 мск) на железнодорожном переезде станции Шадринск Южно-Уральской железной дороги водитель пассажирского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся снегоуборочным поездом. В результате ДТП пострадавших, схода и повреждения инфраструктуры нет», — говорится в сообщении.