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Полиция выясняет причины нападения на медиков больницы № 12

Пациент травмировал дежурного врача и сестру-хозяйку.

Полицейские заинтересовались инцидентом, который произошёл с персоналом городской больницы № 12 (Сормовский район Нижнего Новгорода). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сам факт нападения зарегистрирован 24 декабря. Пациент накинулся на главного врача и сестру-хозяйку, которые в этот момент оказывали мужчине медицинскую помощь.

Сотрудники правоохранительных органов направили буйного пациента на судебно-медицинскую экспертизу. По её итогам будут предприняты соответствующие действия. Дальнейшее развитие событий будет зависеть также от выявленных у пострадавших травм.

Ранее похожий инцидент произошел в Дзержинске. Там пьяный пациент напал на медиков бригады скорой помощи.

Прокуратура
медицина