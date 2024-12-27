Полиция выясняет причины нападения на медиков больницы № 12

Полицейские заинтересовались инцидентом, который произошёл с персоналом городской больницы № 12 (Сормовский район Нижнего Новгорода). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сам факт нападения зарегистрирован 24 декабря. Пациент накинулся на главного врача и сестру-хозяйку, которые в этот момент оказывали мужчине медицинскую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов направили буйного пациента на судебно-медицинскую экспертизу. По её итогам будут предприняты соответствующие действия. Дальнейшее развитие событий будет зависеть также от выявленных у пострадавших травм.
Ранее похожий инцидент произошел в Дзержинске. Там пьяный пациент напал на медиков бригады скорой помощи.