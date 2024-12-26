Девушка-курьер ранила ножом клиента, который дал ей маленькие чаевые за доставку пиццы

Подозреваемую задержали на следующий день. Альвело призналась, что вернулась на место происшествия вместе с другим человеком, у которого при себе было огнестрельное оружие. Вдвоем они проникли в номер и вынесли оттуда понравившиеся вещи. Девушке уже предъявили обвинения во вторжении в дом с применением огнестрельного оружия, похищении и нападении при отягчающих обстоятельствах. Альвело поместили в окружную тюрьму, где она в настоящее время ожидает суда.