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Девушка-курьер ранила ножом клиента, который дал ей маленькие чаевые за доставку пиццы

В США девушка-курьер привезла пиццу и ранила клиента из-за недостаточных чаевых. Об этом сообщает The Independent.

Источник: AP 2024

Инцидент произошел 22 декабря в Киссимми, штат Флорида. Постоялец мотеля «Ривьера» заказал в номер пиццу, которую привезла 22-летняя Брианна Альвело. Мужчина оставил ей чаевые, размер которых неизвестен, и эта сумма не устроила доставщицу. Она разозлилась и несколько раз ударила клиента ножом. Прибывшие на место полицейские обнаружили жертву, получившую множественные ранения. Потерпевшего доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Подозреваемую задержали на следующий день. Альвело призналась, что вернулась на место происшествия вместе с другим человеком, у которого при себе было огнестрельное оружие. Вдвоем они проникли в номер и вынесли оттуда понравившиеся вещи. Девушке уже предъявили обвинения во вторжении в дом с применением огнестрельного оружия, похищении и нападении при отягчающих обстоятельствах. Альвело поместили в окружную тюрьму, где она в настоящее время ожидает суда.