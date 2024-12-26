Мошенницы из Челябинской области украли у банка 88 млн рублей

Как установили полицейские, махинации организовали четыре подруги. Женщины работали в сфере ипотечного кредитования и решили заработать незаконным способом. Они помогали получать кредиты на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах области. Клиентам, которые были согласны на махинации, они составляли заявки на получение кредитов, в запросах указывалась недостоверная информация о заемщиках, в том числе персональные данные и сведения о доходах.