В Омске пенсионер попросил знакомых купить продукты и лишился 900 тыс рублей

В преступную схему россиянка вовлекла своего сожителя и племянника, за два дня сообщники через разные банкоматы сняли с карты более 900 тысяч рублей. Потерпевший обратился в правоохранительные органы, подозреваемых в хищении задержали, было возбуждено уголовное дело о хищении средств с банковского счета по предварительному сговору.