В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в банке

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Ульяновской области, запустившего фейерверк в отделении банка в Сызрани в Самарской области.
В региональном ГУМВД России сообщили журналистам, что в 18.00 полиция получила данные о подозрительных действиях в одном из финансовых учреждений на улице Советской в Сызрани.
«Сотрудники ППСП (патрульно-постовой службы полиции — ред.), через несколько минут прибыв по указанному адресу, задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен», — говорится в сообщении ГУМВД России по региону.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина запустил фейерверк в отделении банка в Сызрани. Предварительно, он стал жертвой мошенников.