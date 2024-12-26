В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в банке

«Сотрудники ППСП (патрульно-постовой службы полиции — ред.), через несколько минут прибыв по указанному адресу, задержали 43-летнего жителя Ульяновской области, на которого указали очевидцы и заявитель. В настоящее время ранее не судимый мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет, зданию ущерб не причинен», — говорится в сообщении ГУМВД России по региону.