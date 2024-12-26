Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики

По версии следствия, 19 декабря в селе Шутилово Первомайского района двое местных жителей избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также произвели не менее шести выстрелов в голову из пневматического пистолета. После этого они сбросили потерпевшего в овраг и скрылись. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц). Обвиняемые признали вину, по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщается в местных СМИ, конфликт произошел якобы из-за того, что потерпевший вступился за свою девушку, которую хотели изнасиловать двое мужчин.
Однако в региональном следственном управлении СК эту версию РИА Новости опровергли.