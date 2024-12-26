Жителю Нижегородской области шесть раз выстрелили в голову из пневматики

По версии следствия, 19 декабря в селе Шутилово Первомайского района двое местных жителей избили мужчину, нанеся ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, а также произвели не менее шести выстрелов в голову из пневматического пистолета. После этого они сбросили потерпевшего в овраг и скрылись. Мужчину доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.