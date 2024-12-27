Штаб по отлову пострадавших от мазута птиц открыли в Анапе

В Анапе был создан штаб по отлову птиц, который стал завершающим звеном в системе помощи пернатым, пострадавшим от разлива нефтепродуктов. Штаб располагается в Витязево. Здесь желающих обучают основным правилам, как поймать птах и при этом не навредить им.
«Здесь можно получить информацию о том, как правильно осуществлять отлов птиц, а также о необходимом снаряжении для этих целей. Кроме того, в штабе предоставят сведения о местах появления загрязненных птиц и оптимальном времени для их отлова», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
Пойманных птиц отправляют в специализированные мойки, расположенные как в Витязево, так и на страусиной ферме «Аристей». После завершения процедуры очистки ветеринары перевозят их в реабилитационный центр. В этом учреждении птицы проходят курс лечения и готовятся к дальнейшей отправке в зоопарки. Таким образом, удалось спасти свыше 1 300 пернатых.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошла авария танкеров с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Один из членов экипажа погиб, а остальные были спасены. В зоне инцидента случился разлив топлива. Спустя 11 дней произошедшее было признано ЧС федерального масштаба.