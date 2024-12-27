Штаб по отлову пострадавших от мазута птиц открыли в Анапе

«Здесь можно получить информацию о том, как правильно осуществлять отлов птиц, а также о необходимом снаряжении для этих целей. Кроме того, в штабе предоставят сведения о местах появления загрязненных птиц и оптимальном времени для их отлова», — сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.