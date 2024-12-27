Спецустановка откачает нефтепродукты с затонувших танкеров на Кубани

В Краснодарский край прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. Топливо растекается в Черном море с 15 декабря, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональный оперштаб.
Для ликвидации последствий разлива мазута на Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Как отметил глава края Вениамин Кондратьев, своими силами это сделать невозможно.
— На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала, — сказано в сообщении.
Сейчас идет разгрузка четырех контейнеров и подготовка для испытания оборудования на берегу.
Напомним, утечка топлива произошла в результате крушения двух танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море близ Керченского пролива из-за сильного шторма. В воду попало не менее трех тысяч тонн нефтепродуктов.