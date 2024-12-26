В Анапе открылся штаб по отлову птиц, пострадавших от разлива мазута

«В Анапе открылся штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.