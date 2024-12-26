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В Анапе открылся штаб по отлову птиц, пострадавших от разлива мазута

КРАСНОДАР, 26 декабря. /ТАСС/. Штаб по отлову птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море, открылся в городе Анапе Краснодарского края. Всего спасено более 1,3 тыс. птиц, сообщили в оперштабе региона.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

«В Анапе открылся штаб по отлову птиц. Он стал завершающим звеном в комплексной системе спасения пернатых, пострадавших от разлива нефтепродуктов. Штаб находится в Витязево, на улице Мира, 113. Здесь можно узнать, как правильно отлавливать птиц, и получить необходимую для работы экипировку. Также в штабе сориентируют, в каких местах были замечены грязные птицы и в какое время ехать для их отлова», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Уточняется, что после отлова птиц доставляют в один из трех пунктов мойки — они работают в Витязево, на улице Черноморской, 2 и на страусиной ферме «Аристей». После очистки животных лечат ветеринары и готовят к отправке в зоопарки.

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