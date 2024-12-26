В Краснодарский край прибыла установка откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров

«На территорию Азово-Черноморского флота Морспасслужбы привезли специальную установку, которая предназначена для откачки нефтепродуктов из затонувших судов. С ней прибыли эксперты Морспасслужбы Балтийского филиала», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале.
В оперштабе уточнили, что на данный момент идет разгрузка четырех контейнеров, а также осуществляется подготовка для испытания оборудования на берегу.
Ранее в этот день Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации разлива мазута. В пресс-службе МЧС также сообщили, что с начала работ в Краснодарском крае собрали и вывезли свыше 23,5 тыс. т загрязненного грунта. В работах были задействованы более 4,3 тыс. человек и 400 единиц техники.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к главе МЧС РФ с просьбой о федеральной помощи для ликвидации разлива нефтепродуктов на побережье региона. Режим ЧС федерального уровня введен в Краснодарском крае из-за ситуации в Керченском проливе.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря из-за непогоды. В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. С судов были эвакуированы 27 человек. Один человек погиб.
По поручению президента России Владимира Путина создана рабочая группа для координации работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация с устранением последствий разлива топлива в Черном море находится во внимании главы государства.
25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов.