В Краснодарский край прибыла установка откачки нефтепродуктов из затонувших танкеров

Ранее в этот день Куренков прибыл в Анапу для контроля хода ликвидации разлива мазута. В пресс-службе МЧС также сообщили, что с начала работ в Краснодарском крае собрали и вывезли свыше 23,5 тыс. т загрязненного грунта. В работах были задействованы более 4,3 тыс. человек и 400 единиц техники.