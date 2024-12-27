Пассажирский автобус «Пальмиры» попал в аварию на трассе «Кола» в Ленобласти

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь по трассе в направлении города Петрозаводска, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся автобусом регионального перевозчика «Пальмира».
О возможных пострадавших в результате ДТП в сообщении не уточняется. В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего. Координирует действия аварийных служб на месте происшествия Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин.
Ранее «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела после дорожной аварии с шестью пострадавшими в Подпорожском районе Ленобласти, где на подъезде к деревне Мандроги в ДТП попал автобус-развозка «Нефаз».