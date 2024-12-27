Пассажирский автобус «Пальмиры» попал в аварию на трассе «Кола» в Ленобласти

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь по трассе в направлении города Петрозаводска, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся автобусом регионального перевозчика «Пальмира».