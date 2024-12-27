Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажирский автобус «Пальмиры» попал в аварию на трассе «Кола» в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Лодейнопольском районе. Авария с пассажирским автотранспортом произошла на автодороге Р-21 Кола.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2121, двигаясь по трассе в направлении города Петрозаводска, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся автобусом регионального перевозчика «Пальмира».

О возможных пострадавших в результате ДТП в сообщении не уточняется. В настоящее время полиция выясняет все детали произошедшего. Координирует действия аварийных служб на месте происшествия Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин.

Ранее «Ъ-СПб» писал о возбуждении уголовного дела после дорожной аварии с шестью пострадавшими в Подпорожском районе Ленобласти, где на подъезде к деревне Мандроги в ДТП попал автобус-развозка «Нефаз».