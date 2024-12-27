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Старшекурсники жестоко избили парня и вымогали деньги в Краснодаре

Полиция проводит проверку.

Третьекурсники жестоко избили студента, после чего вымогали у него деньги в Краснодаре. Инцидентом заинтересовалась полиция, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Информация о конфликте появилась в соцсетях. Сообщается, что четверо парней позвали сокурсника помладше в кафе и начали над ним издеваться — завязалась драка.

Пытаясь отбиться, парень порвал куртку обидчика. Третьекурсники избили его и требовали заплатить 80 тысяч рублей за вещь.

На основании поступившего в полицию заявления проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, в том числе личности указанных граждан", — уточнили в пресс-службе ведомства.