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Неизвестный украл фигурку младенца Иисуса и анонимно вернул ее с извинениями

В США неизвестный похитил статуэтку младенца Иисуса из вертепа и вернул ее с извинениями. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в городе Форт-Коллинз, штат Колорадо. 19 декабря кто-то украл фигурку божественного младенца из рождественского вертепа на центральной площади. Полиция поделилась в соцсетях снимком с камеры наблюдения, на котором запечатлен вор, покидающий место преступления.

Через четыре дня похищенную статуэтку подбросили в местную пожарную часть. К ней была приклеена записка, в которой вор анонимно просил прощения за содеянное.

«Мне очень жаль. Я совершил глупую ошибку в тот момент. Этого больше не повторится», — заверил аноним.

В полиции сообщили, что владельцы рождественской инсталляции не стали выдвигать обвинений против раскаявшегося вора.

религии