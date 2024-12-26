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В Подмосковье родители ушли в магазин, оставив младенца в каршеринге

В подмосковной Балашихе молодые родители бросили маленького ребенка в каршеринге и ушли в ТЦ. Об этом говорится в Telegram-канале «360 Балашиха».

Источник: Willian Cittadin/CC0

Младенца, оставленного на переднем сидении в закрытой машине, заметила в окне каршеринга жительница микрорайона Кучино. Родителей ребенка поблизости не было, и прохожая вызвала на место полицию.

Пока правоохранители ехали, к автомобилю подошла пара. По словам очевидицы, девушка и молодой человек вышли из ближайшего торгового центра. Родители не стали слушать возмущенную женщину, уселись в машину и уехали в неизвестном направлении.

Как долго ребенок находился один в салоне каршеринга, не уточняется. Полиция начала проверку по факту произошедшего.