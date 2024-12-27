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В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Стрельба и поножовщина произошли в ночь на Рождество в международном аэропорту Sky Harbor американского Финикса, пострадали четыре человека, сообщает телеканал CNN.

Источник: © РИА Новости

Инцидент начался в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов за пределами периметра безопасности. Прибывшие по сигналу полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.

Позже полицейские задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину. У мужчины было ножевое ранение.

Все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Одна женщина с огнестрельным ранением находится в критическом состоянии, сообщила полиция Финикса.

«Я полагаю, что это был семейный спор, который перерос в конфликт», — сообщила журналистам сержант полиции Майра Рисон, добавив, что, по предварительным данным, все пять человек, участвовавших в инциденте, знают друг друга.

Из-за стрельбы в аэропорту был временно закрыт терминал.