В аэропорту Финикса в США произошла стрельба и поножовщина

Инцидент начался в ночь на четверг в ресторане одного из терминалов за пределами периметра безопасности. Прибывшие по сигналу полицейские обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями.
Позже полицейские задержали на парковке несовершеннолетнюю девушку и мужчину. У мужчины было ножевое ранение.
Все четверо пострадавших были доставлены в больницу. Одна женщина с огнестрельным ранением находится в критическом состоянии, сообщила полиция Финикса.
«Я полагаю, что это был семейный спор, который перерос в конфликт», — сообщила журналистам сержант полиции Майра Рисон, добавив, что, по предварительным данным, все пять человек, участвовавших в инциденте, знают друг друга.
Из-за стрельбы в аэропорту был временно закрыт терминал.