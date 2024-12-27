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На Ставрополье при столкновении автомобиля с локомотивом погибли два человека

СТАВРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом в Светлограде на Ставрополье. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В 23:40 мск в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов. В результате ДТП пострадали три человека, из них два человека погибли», — говорится в сообщении.

МЧС