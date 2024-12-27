В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На борту рухнувшего близ Актау самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) перед падением взорвался кислородный баллон, сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, его слова приводит Sputnik Казахстан.
По данным главы ведомства, это произошло в пассажирской кабине, а находившиеся там люди начали терять сознание. Руководитель полетов вышки «Актау» получил информацию о происшествии в 10:53.
«Незамедлительно руководитель полета “Казаэронавигации” оповестил все аварийные службы — это пожарная команда и медицинский персонал — о прибытии аварийного судна в аэропорт города Актау».
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.