Экс-министру транспорта Башкирии предъявили окончательное обвинение

Сам Марзаев на последнем заседании по продлению ему срока ареста заявил в суде, что его уголовное дело носит заказной характер, «поскольку в отношении него планировались провокации, а представленные суду протоколы допросов свидетелей ничем не подтверждены и голословны». В этой связи его адвокаты просили изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест, говорится в материалах дела. Вместе с тем криминалисты уже осмотрели изъятые при его задержании деньги. Арест Марзаева продлен до 28 февраля 2025 года.