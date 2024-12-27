Экс-министру транспорта Башкирии предъявили окончательное обвинение

«С момента предыдущего продления меры пресечения по уголовному делу выполнены следующие следственные и иные процессуальные действия: Клебанову А. В. предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе, получены ответы на ранее направленные запросы, на имущество обвиняемого наложен арест, выполнены иные следственные и процессуальные действия», — следует из документов.
Сам Марзаев на последнем заседании по продлению ему срока ареста заявил в суде, что его уголовное дело носит заказной характер, «поскольку в отношении него планировались провокации, а представленные суду протоколы допросов свидетелей ничем не подтверждены и голословны». В этой связи его адвокаты просили изменить ему меру пресечения на залог или домашний арест, говорится в материалах дела. Вместе с тем криминалисты уже осмотрели изъятые при его задержании деньги. Арест Марзаева продлен до 28 февраля 2025 года.
3 октября Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Клебанову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. 1 октября тот же суд арестовал Марзаева, обвиняемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Также по делу проходят два предполагаемых посредника во взяточничестве, их статус неизвестен, но они сотрудничают со следствием.