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На Ставрополье при столкновении машины с локомотивом погибли два человека

Инцидент произошел в 23:40 мск.

Источник: Аргументы и факты

Два человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Светлограде на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что инцидент произошел в 23:40 по московскому времени.

В пресс-службе отметили, что в результате столкновения схода локомотива с рельсов не произошло.

Ранее стало известно, что на 6623-м км Забайкальской железной дороги произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого сошли с рельсов 42 вагона.

До этого в РЖД сообщали, что в результате инцидента с поездом, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, пострадали 31 человек, в том числе пятеро детей.