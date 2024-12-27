На Ставрополье при столкновении машины с локомотивом погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал при столкновении легкового автомобиля с локомотивом в Светлограде на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Уточняется, что инцидент произошел в 23:40 по московскому времени.
В пресс-службе отметили, что в результате столкновения схода локомотива с рельсов не произошло.
Ранее стало известно, что на 6623-м км Забайкальской железной дороги произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате которого сошли с рельсов 42 вагона.
До этого в РЖД сообщали, что в результате инцидента с поездом, который следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, пострадали 31 человек, в том числе пятеро детей.