Житель Приморья пытался продать иностранцу 74 корня женьшеня

«Пограничниками задержан житель Анучинского района при попытке сбыта иностранному гражданину 74 корней дикорастущего растения. Согласно заключению ФГБУ НИЦ “Красная книга” изъятые экземпляры являются корнями женьшеня настоящего. По данному факту отделом дознания и административной практики пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в отношении россиянина возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260.1 (умышленные уничтожение особо ценных растений, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Корень женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относится к видам дикой флоры, занесен в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Произрастает главным образом на юге Дальнего Востока. Численность в дикой природе — около 20−100 тыс. растений, теперь его в основном выращивают на специальных фермах. Корни и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего он пользуется большим спросом. Приморский корень отличается более высокой концентрацией активных веществ.