Житель Приморья пытался продать иностранцу 74 корня женьшеня

Корень женьшеня дикорастущего настоящего (Panax Ginseng) относится к видам дикой флоры, занесен в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края. Произрастает главным образом на юге Дальнего Востока. Численность в дикой природе — около 20−100 тыс. растений, теперь его в основном выращивают на специальных фермах. Корни и побеги женьшеня активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего он пользуется большим спросом. Приморский корень отличается более высокой концентрацией активных веществ.