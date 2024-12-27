Около 70 человек пропали без вести на затонувшей в Марокко лодке

На прошлой неделе МВД Испании сообщило, что рекордное число нелегальных мигрантов прибыло в Испанию морским путем за 2024 год. в общей сложности 57 738 нелегалов прибыло на испанское побережье с января по 15 декабря 2024 года, превысив показатель в 57 498 человек, зафиксированный в 2018 году. Эти люди достигли страны на 1 719 лодках. Большинство из них (43 737 человек) высадились на Канарских островах. За первые пятнадцать дней декабря на архипелаг прибыли 2 312 человек, преодолев маршрут, который считается одним из самых опасных миграционных путей в мире.