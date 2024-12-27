«Оборонлогистика»: судно из Норвегии не стало спасать экипаж тонущего Ursa Major

Торговое судно Ursa Major направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. 23 декабря оно потерпело крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Издание El Espanol писало о взрыве на борту.