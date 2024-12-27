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«Оборонлогистика»: судно из Норвегии не стало спасать экипаж тонущего Ursa Major

Тонущих в Средиземном море моряков российского сухогруза Ursa Major отказалось принимать на борт шедшее под флагом Норвегии судно Oslo Carrier 3. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Оборонлогистика», которая является владельцем российского судна.

«При подходе спасательной шлюпки (с российскими моряками.— “Ъ”) к борту норвежское судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — рассказал представитель пресс-службы.

Торговое судно Ursa Major направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. 23 декабря оно потерпело крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Издание El Espanol писало о взрыве на борту.

В «Оборонлогистике» заявили, что в отношении судна совершена террористическая атака, добавив, что после ЧП на правом борту найдена пробоина размером 50 см на 50 см. Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру Минобороны России.