«Оборонлогистика»: судно из Норвегии не стало спасать экипаж тонущего Ursa Major

«При подходе спасательной шлюпки (с российскими моряками.— “Ъ”) к борту норвежское судно, часть экипажа которого была русскоязычной, отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на некий запрет», — рассказал представитель пресс-службы.
Торговое судно Ursa Major направлялось из Санкт-Петербурга во Владивосток. 23 декабря оно потерпело крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести. Издание El Espanol писало о взрыве на борту.
В «Оборонлогистике» заявили, что в отношении судна совершена террористическая атака, добавив, что после ЧП на правом борту найдена пробоина размером 50 см на 50 см. Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру Минобороны России.