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На Сахалине закрыли шесть участков дорог из-за снегопадов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ограничения на проезд для всех видов транспорта действуют в общей сложности на шести участках федеральных, региональных и местных дорог в Сахалинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минтранса. Отменено движение 10 междугородних автобусов.

Источник: Агентство «Москва»

«По данным на 10:30 местного времени (02:30 мск), из-за продолжающихся снегопадов и метели движение для всех видов транспорта закрыто на участке 436−576 км федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Такое же ограничение действует на участках дорог регионального значения Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Аэропорт Шахтерск — Бошняково и Углегорск — Орлово. Нет проезда на участке 0−14 км автодороги местного значения Мгачи — Виахту», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что также для пассажирского транспорта закрыты участок 128−290 км дороги Южно-Сахалинск — Оха и участок 222−330 км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Прекращено движение рейсовых автобусов по маршрутам из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск, Шахтерск, а также по маршрутам Александровск-Сахалинский — Тымовское и Макаров — Поронайск.

Как ранее сообщили ТАСС в Сахалинском УГМС, высота снежного покрова в городе Макарове Сахалинской области достигла 79 см, это наибольший показатель из всех территорий. Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение на 26—27 декабря о сильном и очень сильном снегопаде в центральной части острова. Утром и днем 27 декабря в Углегорском районе Сахалинcкой области ожидается ветер скоростью 19−24 м/с с порывами до 33−35 м/с, что соответствует значению урагана.