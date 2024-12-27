На Сахалине закрыли шесть участков дорог из-за снегопадов

«По данным на 10:30 местного времени (02:30 мск), из-за продолжающихся снегопадов и метели движение для всех видов транспорта закрыто на участке 436−576 км федеральной автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Такое же ограничение действует на участках дорог регионального значения Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск, Аэропорт Шахтерск — Бошняково и Углегорск — Орлово. Нет проезда на участке 0−14 км автодороги местного значения Мгачи — Виахту», — сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что также для пассажирского транспорта закрыты участок 128−290 км дороги Южно-Сахалинск — Оха и участок 222−330 км автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Прекращено движение рейсовых автобусов по маршрутам из Южно-Сахалинска в Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Вахрушев, Макаров, Углегорск, Красногорск, Шахтерск, а также по маршрутам Александровск-Сахалинский — Тымовское и Макаров — Поронайск.
Как ранее сообщили ТАСС в Сахалинском УГМС, высота снежного покрова в городе Макарове Сахалинской области достигла 79 см, это наибольший показатель из всех территорий. Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение на