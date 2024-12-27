На Сахалине закрыли шесть участков дорог из-за снегопадов

Как ранее сообщили ТАСС в Сахалинском УГМС, высота снежного покрова в городе Макарове Сахалинской области достигла 79 см, это наибольший показатель из всех территорий. Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение на 26—27 декабря о сильном и очень сильном снегопаде в центральной части острова. Утром и днем 27 декабря в Углегорском районе Сахалинcкой области ожидается ветер скоростью 19−24 м/с с порывами до 33−35 м/с, что соответствует значению урагана.