Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель легковушки оказался в реанимации после столкновения с фурой на трассе «Уссури»

Минувшей ночью в Приморье на федеральной трассе «Уссури» водитель легкового автомобиля врезался в полуприцеп, припаркованный у края дороги. Пока автомобилиста, получившего множественные тяжёлые травмы, спасают врачи-реаниматологи, полиция выясняет обстоятельства автокатастрофы, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

ДТП произошло в Надеждинском районе на участке федеральной трассы 697 км + 200 м. Мужчина 1986 года рождения, управляя «Тойотой Кариной», ехал по направлению из Уссурийска к Владивостоку. По неустановленным пока причинам он потерял контроль над транспортным средством и врезался в грузовик «КРОНЕ SDP», оставленный на обочине. Сейчас проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителя, у него взят расширенный анализ крови.

По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, которое повлекло лёгкий вред здоровью человека), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав соответствующей категории) и ст. 12.1.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Отметим, что в Приморье относительно часто происходят аварии такого рода: когда в припаркованный у края дороги тягач, в подавляющем большинстве случаев стоящий без габаритных огней, светоотражающих элементов и прочих сигналов, врезается автомобиль на полном ходу. Проблему усугубляет отсутствие легальных стоянок для дальнобойщиков. Во Владивостоке, например, стоянку для большегрузного транспорта обещают организовать только к 2030 году в районе улицы Дальней, подробности городская администрация готова озвучивать только после выделения финансирования на проект.