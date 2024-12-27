Водитель легковушки оказался в реанимации после столкновения с фурой на трассе «Уссури»

Отметим, что в Приморье относительно часто происходят аварии такого рода: когда в припаркованный у края дороги тягач, в подавляющем большинстве случаев стоящий без габаритных огней, светоотражающих элементов и прочих сигналов, врезается автомобиль на полном ходу. Проблему усугубляет отсутствие легальных стоянок для дальнобойщиков. Во Владивостоке, например, стоянку для большегрузного транспорта обещают организовать только к 2030 году в районе улицы Дальней, подробности городская администрация готова озвучивать только после выделения финансирования на проект.