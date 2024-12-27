Водитель легковушки оказался в реанимации после столкновения с фурой на трассе «Уссури»

ДТП произошло в Надеждинском районе на участке федеральной трассы 697 км + 200 м. Мужчина 1986 года рождения, управляя «Тойотой Кариной», ехал по направлению из Уссурийска к Владивостоку. По неустановленным пока причинам он потерял контроль над транспортным средством и врезался в грузовик «КРОНЕ SDP», оставленный на обочине. Сейчас проводится медицинское освидетельствование на состояние опьянения водителя, у него взят расширенный анализ крови.
По факту ДТП вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, которое повлекло лёгкий вред здоровью человека), ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим прав соответствующей категории) и ст. 12.1.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).
Отметим, что в Приморье относительно часто происходят аварии такого рода: когда в припаркованный у края дороги тягач, в подавляющем большинстве случаев стоящий без габаритных огней, светоотражающих элементов и прочих сигналов, врезается автомобиль на полном ходу. Проблему усугубляет отсутствие легальных стоянок для дальнобойщиков. Во Владивостоке, например, стоянку для большегрузного транспорта обещают организовать только к 2030 году в районе улицы Дальней, подробности городская администрация готова озвучивать только после выделения финансирования на проект.