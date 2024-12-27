В Хабаровске преподаватель лишилась всех сбережений через банкомат

Сначала потерпевшей позвонил мужчина с неизвестного номера, представившись сотрудником службы безопасности вуза. Он сообщил о попытке несанкционированного списания средств и перевел звонок на «сотрудника финансового учреждения». На другом конце провода женщина настойчиво убедила преподавателя перевести все средства через банкомат на «безопасный счет».

Поверив словам аферистов, женщина отправилась к банкомату и перевела 280 тысяч рублей — все свои личные сбережения до копейки.