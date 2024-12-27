В Хабаровске преподаватель лишилась всех сбережений через банкомат

В Хабаровске преподаватель одного из хабаровских вузов стала жертвой аферы, лишившей её всех накоплений, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Сначала потерпевшей позвонил мужчина с неизвестного номера, представившись сотрудником службы безопасности вуза. Он сообщил о попытке несанкционированного списания средств и перевел звонок на «сотрудника финансового учреждения». На другом конце провода женщина настойчиво убедила преподавателя перевести все средства через банкомат на «безопасный счет».
Поверив словам аферистов, женщина отправилась к банкомату и перевела 280 тысяч рублей — все свои личные сбережения до копейки.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (“Мошенничество”)», — сообщил заместитель начальника управления МВД России по городу Хабаровску Артем Поляков.
В полиции напомнили о важности сохранения бдительности и о том, что предпочтительно не доверять звонкам от незнакомцев, представляющихся сотрудниками банков или госучреждений. Необходимо помнить, что понятия «безопасный счет» не существует.