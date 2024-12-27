В гимназии Владивостока разразился скандал с преступлением против половой неприкосновенности мальчиков

Ольга Романова назвала статистику подобных преступлений «страшной». По ее словам, данные, вошедшие в эту статистику, составляют всего лишь 10% от общего количества таких правонарушений. «Жертвы не говорят об этом даже с теми, кто им ближе всего — со своими родителями. Кто-то стыдится, кто-то боится, кто-то не готов проходить через все этапы установления факта преступления», — пояснила эксперт.