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В гимназии Владивостока разразился скандал с преступлением против половой неприкосновенности мальчиков

ВЛАДИВОСТОК, 27 декабря, ФедералПресс. Ученики гимназии № 1 Владивостока публично совершили сексуальные насильственные действия над младшеклассниками. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова в своем телеграм-канале «Защита детей Приморье».

«Преступление против половой неприкосновенности произошло в школьных стенах. Инцидент случился при участии мальчиков в присутствии других учеников. В данной ситуации особую тревогу вызывает не только поведение подростков, но и реакция школьной администрации», — рассказала Романова в блоге.

Событие было снято на видео одним из учеников. Видео быстро разошлось среди школьников и вызвало широкий отклик.

Детский омбудсмен также сообщила, что состоялась поездка в школу совместно с представителями отдела образования Владивостока, где была проведена проверка. Обнаружено множество нарушений.

Ольга Романова назвала статистику подобных преступлений «страшной». По ее словам, данные, вошедшие в эту статистику, составляют всего лишь 10% от общего количества таких правонарушений. «Жертвы не говорят об этом даже с теми, кто им ближе всего — со своими родителями. Кто-то стыдится, кто-то боится, кто-то не готов проходить через все этапы установления факта преступления», — пояснила эксперт.

По словам эксперта, в настоящий момент этим делом занимаются правоохранительные органы, которые займутся выяснением всех обстоятельств и дадут юридическую оценку произошедшему. Физически мальчики не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Приморье и Хабаровске проводятся проверки по факту вывоза детей для усыновления в другие государства в 90-е годы.