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Жительница Хабаровска получит компенсацию за травму в автобусе

Женщина обратилась в прокуратуру после аварии.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный районный суд Хабаровска обязал перевозчика выплатить 50 тысяч рублей местной жительнице. Женщина получила травмы в автобусе, водитель которого спровоцировал аварию на проспекте 60-летия Октября. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В мае водитель автобуса маршрута № 24 нарушил безопасную дистанцию и врезался в легковую машину. Пострадали несколько пассажиров, в том числе женщина, которая обратилась в прокуратуру.

«Надзорный орган инициировал иск о компенсации морального вреда. Суд обязал перевозчика выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Водителя автобуса привлекли к административной ответственности и лишили прав на год.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.