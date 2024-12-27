Жительница Хабаровска получит компенсацию за травму в автобусе

Железнодорожный районный суд Хабаровска обязал перевозчика выплатить 50 тысяч рублей местной жительнице. Женщина получила травмы в автобусе, водитель которого спровоцировал аварию на проспекте 60-летия Октября. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В мае водитель автобуса маршрута № 24 нарушил безопасную дистанцию и врезался в легковую машину. Пострадали несколько пассажиров, в том числе женщина, которая обратилась в прокуратуру.
«Надзорный орган инициировал иск о компенсации морального вреда. Суд обязал перевозчика выплатить пострадавшей 50 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Водителя автобуса привлекли к административной ответственности и лишили прав на год.
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.