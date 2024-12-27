Хуситы пригрозили скорым ответом Израилю на бомбардировки Йемена

«Мы подтверждаем готовность Вооруженных сил быстро реагировать на агрессию, отвечая эскалацией на эскалацию, без колебаний и отступлений», — проинформировали в представительстве вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
Ранее в этот день ВВС Израиля сообщали о массированной серии ударов по авиабазе и аэропорту на севере Саны. Атака была также произведена на порт Ходейда на западе страны.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о решимости Израиля бороться с «рукой Ирана» в Йемене. По словам Нетаньяху, некоторое время назад Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по целям хуситов в Йемене на побережье и в Сане.
Накануне йеменские хуситы атаковали беспилотниками Тель-Авив и Ашкелон. После этого Нетаньяху пообещал им судьбу радикального палестинского движения ХАМАС, ливанского шиитского движения «Хезболла» и Сирии.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.