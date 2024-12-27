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В Приморье из отрезанной дымом квартиры спасатели эвакуировали женщину

В Приморье за сутки зафиксировали 53 возгорания.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье за минувшие сутки произошло 53 возгорания, из них на 30 реагировали сотрудники МЧС России. Пожарные тушили палы сухой травы, два гаража, надворные постройки, частные дома, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Один из пожаров произошел днем 26 декабря на 1-й Рабочей в территориальном управлении Угловое в Артемовском городском округе, здесь случилось возгорание в многоквартирном доме. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры на первом этаже вырывалось пламя, а в самом помещении горели личные вещи.

С помощью спасательного устройства пожарные вывели женщину из отрезанной дымом квартиры на 1-м этаже. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Артеме во время пожара погибли два ребенка, из-за чего следственный комитет завел уголовное дело.

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