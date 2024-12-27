В Приморье из отрезанной дымом квартиры спасатели эвакуировали женщину

Один из пожаров произошел днем 26 декабря на 1-й Рабочей в территориальном управлении Угловое в Артемовском городском округе, здесь случилось возгорание в многоквартирном доме. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, из окна квартиры на первом этаже вырывалось пламя, а в самом помещении горели личные вещи.