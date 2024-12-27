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В Афганистане заявили о гибели 52 человек после удара Пакистана

Жертвами бомбардировки стали мирные жители.

Источник: Аргументы и факты

52 человека погибли в результате удара Пакистана по афганской территории, заявил министр по делам границ и племён Афганистана Нурулла Нури.

Он уточнил, что ВВС Пакистана нанесли удар по уезду Бармаль, который расположен в провинции Пактика.

«Основываясь на том, что мы наблюдали на месте и в ходе бесед с жителями, на данный момент у нас есть информация о 51 или 52 мучениках, около 40 раненых и разрушенных четырёх-пяти домах», — цитирует его слова РИА Новости.

Нури подчеркнул, что жертвами бомбардировки стали мирные жители.

«Пакистанские авиаудары были направлены против беженцев из Вазиристана. Нам следует выяснить, с какими целями были совершены эти нападения, и это без сомнения станет ясно», — сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел взрыв. Ответственность взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ*.

* Запрещённая в РФ террористическая группировка.