В России обнаружили более 20 фейковых сайтов благотворительных фондов

«Сотрудники компании обнаружили 21 активный домен, которые маскировались под указанные благотворительные фонды и ресурсы по сбору средств. С помощью анализа графа сетевой инфраструктуры IP-адреса аналитики F.A.C.C.T. установили связь заблокированных поддельных сайтов благотворительных фондов с одностраничными сайтами, на которых собирают деньги для лечения и реабилитации граждан разного возраста. При этом злоумышленники используют фотографии реальных людей из социальных сетей и сопровождают её информацией, не соответствующей действительности», — сказали в компании.